الدفاع : نعمل تحت امرة القائد العام

2020/07/19 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، بيانا رداً على تصريحات رئيس ائتلاف الوطنية الاخيرة، مؤكدة انها تعمل تحت امرة القائد العام.

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