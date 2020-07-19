2020/07/19 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

رفعت المكاسب التي حققها القطاع المصرفي اليوم الاحد، مؤشر البورصة العراقية ليغلق مرتفعا بنسبة 1.53٪ في أول جلسات الأسبوع الحالي.





وتداولت البورصة اليوم اسهم 26 شركة، منها 14 شركة تابعة للقطاع المصرفي، وبلغت الأسهم المتداولة 273.1 مليون سهم بقيمة 634 مليون دينار.





وشهد سهم شركة اسياسيل تذبذب بالفترة الأخيرة، اذ اغلق اليوم على خسائر بقيمة 5.7٪، بالرغم من قرار الهيئة العامة توزيع أرباح بنسبة 100٪ من راس مال الشركة.





بينما تسيدت اسهم قطاع المصارف على تحقيق أرباح خلال جلسة اليوم، اذ بلغت أرباح اسهم بغداد 9.7٪ واشور 8.7٪ والخليج 7.6٪.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطاع المصارف يدعم مؤشر البورصة العراقية للصعود 1.53٪) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطاع المصارف يدعم مؤشر البورصة العراقية للصعود 1.53٪) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).