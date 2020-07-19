قوات إسرائيلية تعتقل محافظ القدس

2020/07/19 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات إسرائيلية اليوم الأحد محافظ القدس عدنان غيث.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله.وكان المحافظ غيث كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظاً للقدس، كما تمنعه من دخول …

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