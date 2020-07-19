حركة تمرد جديدة من غاريث بيل على ريال مدريد

2020/07/19 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..فجرت تقارير صحفية إسبانية الأحد مفاجأة بالكشف عن طلب الويلزي غاريث بيل من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان استبعاده من قائمة الفريق أمام ليغانيس في ختام الدوري الإسباني.وأعلن زيدان، السبت قائمة ريال مدريد للمباراة، وشهدت غياب النجم الويلزي، ليتواصل الغموض بشأن مستقبل اللاعب في الموسم المقبل، داخل قلعة “سانتياغو برنابيو”.[…]

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