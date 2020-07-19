الانبار .. اعتقال داعشي بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة     

2020/07/19 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الاحد، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد بقايا خلايا ارهابي داعش بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في لـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق جزيرة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلالها […]

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