مجلس النواب المصري يبحث تفويض السيسي بإرسال قوات إلى ليبيا

2020/07/19 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن المجلس سيجري اليوم الأحد مناقشات بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات إلى ليبيا.وذكر بكري في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم تفويض الرئيس السيسي باتخاذ قرار إرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي […]

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