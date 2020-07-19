2020/07/19 | 14:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أجرى العراق وإيران، اليوم الاحد، مباحثات مكثفة حول تعاون مشترك في مشاريع الربط السككي والكهرباء والتجارة والاستثمار ومواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل، اليوم، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف"، مبينة أن الجانبين أجريا "مباحثات مكثفة تعلقت بتطوير العلاقات بين البلدين، وسبل دفع مسارات التعاون الثنائي".

وأشاد الوزير العراقي، "بالعلاقات التاريخية الوثيقة، والتعاون المشترك، ووحدة الرؤى التي تربط البلدين"، مؤكدا حرصه على تعزيز، وترسيخ التعاون مع طهران في شتى المجالات، وبما يعود بالنفع لمصلحة الشعبين".

وبحث الجانبان، بحسب البيان، "تنويع، وتعزيز أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، ومن بينها مشروعات البنية التحتية"، مشيرة الى بحث "الربط السككي، والكهرباء، والتجارة، والاستثمار، ومواجهة الجائحة الفيروسية".

وتطرقا أيضا، إلى "آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات؛ وذلك تدعيما للأمن والاستقرار الإقليمي، وأهمية تقويض التدخلات الخارجية".

من جانبه، أشاد ظريف بمسار العلاقات الثنائية الاستراتيجي بين البلدين"، مؤكدا أن بلاده "تدعم وحدة وسيادة العراق، معربا عن تطلع بلاده لتطوير التعاون المشترك على مختلف الصعد، ولاسيما في الوقت الراهن إذ تشهد المنطقة تحديات متلاحقة تقتضي ضرورة تضافر الجهود لمنع التدخلات الخارجية، وتكثيف التنسيق على خلفية الثقل الذي يحظى به العراق في المنطقة.

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