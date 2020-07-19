ظريف للكاظمي: إيران تتطلع الى مرحلة جديدة وإيجابية من العلاقات مع العراق

2020/07/19 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع وزير خارجية الإيراني العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات

الكاظمي أكد، خلال اللقاء، أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن العمل المشترك من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

واضاف إن العراق يسعى الى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على كل شعوبها بالمزيد من الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة.

من جهته أشار السيد ظريف، الى أن إيران تتطلع الى مرحلة جديدة وإيجابية من العلاقات مع العراق، والتوجه لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مختلف القطاعات.

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