2020/07/19 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية وإيران ستتضمن بحث ملفات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية وسيكون لها إثر كبير في الواقع العراقي.

المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، أكد ان الملفات التي سيتم بحثها تخص القطاعات الاقتصادية والصحية والزراعية والمالية وكذلك التبادل الاستثماري والاقتصادي.

واضاف الصحاف ان رئيس الوزراء سيزور ايضا إيران وسيبحث خلال الزيارة ملفات عديدة من بينها التبادل التجاري.



مؤكدا ان طهران داعمة لحكومة الكاظمي والنهج الذي تتبعه في إطار سعي الدبلوماسية العراقية للانفتاح على كل الاطراف وخفض التوتر والتصعيد في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تكشف عن مباحثات الكاظمي في زيارتيه للسعودية وإيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تكشف عن مباحثات الكاظمي في زيارتيه للسعودية وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).