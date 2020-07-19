2020/07/19 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

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سقوط صاروخي كاتيوشا قرب السفارة الامريكية في بغداد

تتمة ..

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