2020/07/19 | 15:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تعلن اعادة 51 عائلة من مخيمات عامرية الصمود الى قضاء الفلوجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 15:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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