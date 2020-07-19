رغم فوز ريال مدريد بلقب الدوري،، هازارد : هذه أسوأ سنة في مسيرتي!

2020/07/19 | 15:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعتبر نجم نادي ريال مدريد الإسباني ايدين هازارد الموسم الذي لعبه مع الفريق الملكي أنه الأسوأ طوال مسيرته مع كرة القدم رغم ضمان فريقه بطولة الدوري الإسباني.وقال هازارد في تصريحات لصحيفة إسبانية إن “هذه السنة هي الأسوأ في مسيرتي ولقد كان موسماً غريباً بعض الشيء بسبب كل ما حدث”.لكن النجم […]

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