سياسي لبناني يعلق على حديث الأمم المتحدة عن مالكي نصف ثروات العالم: 6 أشخاص يملكون كل لبنان!

2020/07/19 | 15:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال رئيس حركة “النهج” اللبنانية والنائب السابق حسن يعقوب، اليوم الأحد، إن 6 أشخاص فقط يملكون كل لبنان يمنعون “كارثة” التدقيق المالي.وذكر يعقوب في تغريدة على موقع تويتر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو “غوتيريش قال إن 26 شخصا يملكون نصف ثروة العالم، وفي لبنان 6 أشخاص فقط يملكون كل لبنان”.[…]

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