2020/07/19 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا وكالة تقدم الاخبارية.

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