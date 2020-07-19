التربية النيابية تطالب باعتماد المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس الإعدادي

2020/07/19 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة التربية النيابية وزارة التربية باعتماد المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس الاعدادي، مؤكدة أن مستقبلهم على المحك في الوقت الراهن.

وقالت عضو اللجنة هوازن الشمري إن طلبة العراق واجهوا ظروفا مأساوية تمثلت بانقطاع الدوام بسبب التظاهرات في اغلب محافظات العراق ومن ثم تفشي وباء كورونا وحظر التجوال وهذه جميعها أمور حالت دون امتلاك الطالب للمعلومات التي تمكنه من أداء الامتحانات الوزارية، مبينة ان احتساب المعدل التراكمي يعتبر افضل الحلول التي تصب في مصلحة الطالب من الناحية العلمية والصحية في ظل تفشي كورونا والمخاوف من اصابة عدد كبير من الطلبة حال مشاركتهم بالامتحانات خلال الفترة الحالية.

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