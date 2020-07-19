علاوي يظهر بتصريحات نارية عن “انتفاضة تشرين” ورد رسمي بـ4 نقاط للدفاع عن عناد،، “الساعدي بطلنا” وحملة تطهير لمكافحة الارهاب بأسباب مريبة!

2020/07/19 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: علقت وزارة الدفاع على تصريح متلفز لزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي بشأن أداء وزيرها جمعة عناد وقالت ان الاخير “ليس ضعيفاً” كما صوره علاوي في تصريحاته.وذكر بيان للدفاع رصدته “يس عراق”، “تعقيبا على حديث السيد اياد علاوي في برنامج لعبة الكراسي والذي تم بثه يوم السبت المصادف ١٩ تموز ٢٠٢٠ من […]

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