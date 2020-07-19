2020/07/19 | 15:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه وزير خارجية جمهورية إيران الاسلامية محمد جواد ظريف والوفد المرافق لهوبحث الجانبين تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في القضايا المشتركة ، وحضر اللقاء رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعدد من موظفي وزارة الخارجية العراقية المرافقين للوفد الزائر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان وظريف يبحثان تعزيز التعاون القضائي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان وظريف يبحثان تعزيز التعاون القضائي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).