غضب الصيف: أحتجاجات الكهرباء في 4 محافظات تتحول لعصيان مدني،، والتعاطف مع المحتجين يتحول لتقريع! (فيديو وصور)

2020/07/19 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تصاعدت وتيرة التظاهرات الغاضبة في محافظات جنوبي العراق، احتجاجاً على تردي تجهيز ساعات الكهرباء، حيث اقتحم متظاهرون غاضبون محطة كهرباء البتيرة في محافظة ميسان احتجاجا على الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.اقرأ ايضاً،، تقرير “صادم” حول الكهرباء: العراق يهدر 10 أضعاف الغاز المستورد من إيران..والسعودية عرضت الطاقة بربع المبلغ المدفوع […]

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