نائب: تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية استخفاف بالمواطنين

2020/07/19 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون النيابية، النائب سعد مايع الحلفي، اليوم الأحد، وزارة التجارة با...





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