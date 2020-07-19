رئيس القضاء الأعلى يستقبل وزير الخارجية الإيراني

2020/07/19 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأحد (19 تموز 2020)، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في مكتبه ببغداد.

وقال المجلس في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس القصاء الاعلى، استقبل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له بمكتبه في بغداد".

واضاف البيان أن "الجانبين بحثا تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في القضايا المشتركة"، مبينا أن "اللقاء حضره رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعدد من موظفي وزارة الخارجية العراقية المرافقين للوفد الزائر".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشف المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تفاصيل الملفات التي بحثها رئيس الوزراء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "أجرى مباحثات مع الوفد الزائر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات".

وأضاف، "نقل ظريف إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اهتمام إيران على أعلى المستويات بزيارته المرتقبة الى إيران، لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين".

وأكد الكاظمي، "خلال اللقاء، أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن العمل المشترك من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها".

واضاف أن "العراق يسعى الى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على كل شعوبها بالمزيد من الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة".

من جانبه أشار ظريف، الى أن "إيران تتطلع الى مرحلة جديدة وإيجابية من العلاقات مع العراق ، والتوجه لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مختلف القطاعات".

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