بالتزامن مع تواجد ظريف فيها.. سقوط 3 صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/07/19 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف محيط السفارة الأمريكية في داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد...





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