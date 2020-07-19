دولة القانون: ملف الإرهابيين السعوديين خط أحمر

2020/07/19 | 15:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعدم المساومة في ملف اخراج العناصر السعودية المتورطة بالارهاب في العراق، مبينا ان 80% من...

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