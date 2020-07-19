الرئاسة العراقية تكشف تفاصيل لقاء صالح وظريف

2020/07/19 | 15:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاحد، عمق الروابط التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية...

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