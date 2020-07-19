الحكيم لظريف: العراق قادر على ان يلعب دورا في تقريب وجهات النظر إقليميا

2020/07/19 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، أن العراق قادر على أن يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر إقليمياً.

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