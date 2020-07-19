نائب: المحكمة المركزية في الرصافة تباشر أجراءاتها بشأن شكوى تجديد رخص الهاتف النقال

2020/07/19 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب علاء الربيعي، اليوم الاحد، عن مباشرة محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة إجراءات التحقيق بخصوص شكوى تجديد رخص شركات الهاتف النقال.وقال الربيعي في بيان، تلقت “تقدم” نسخة منه، “استقبل رئيس المجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان و ورئيس الاشراف القضائي ورئيس الادعاء العام عضو مجلس النواب عن …

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