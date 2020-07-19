2020/07/19 | 15:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ادانت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة اليوم الاحد جريمة اغتصاب فتاة عراقية في مدينة الموصل.وطالب رئيس اللجنة بضرورة اجراء تحقيق عادل بما حصل مع الفتاة، ومحاسبة الجاني بعقوبة قاسية لتكون رادعا لكل من يحاول انتهاك الأخلاق والمحرمات، داعيا الى تشريع قانون دعم العوائل المحتاجة لذوي الاحتياج الخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان النيابية تطالب بعقوبة قاسية لمرتكبي جريمة اغتصاب فتاة في الموصل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان النيابية تطالب بعقوبة قاسية لمرتكبي جريمة اغتصاب فتاة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).