بالتزامن مع وجود الوزير الإيراني،، استهداف صاروخي للسفارة الأميركية ببغداد ومدونون يربطون القصف بـ”زعل” ظريف

2020/07/19 | 15:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: سقطت عصر اليوم الأحد ثلاثة صواريخ استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.وأفاد مصدر أمني لـ “يس عراق” بأن “ثلاثة صواريخ نوع (كاتيوشا) سقطت في باحة متروكة قرب من السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء”.وأضاف المصدر أن الصواريخ لم تسفر عن إصابات في الأرواح، ولم يصدر حتى الآن أي توضيح من […]

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