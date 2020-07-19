الكاظمي وآفاق التغيير في العراق - رضي السمّاك

2020/07/19 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السمّاك خلال ثلاثة أسابيع مضت حدثت تطورات دراماتيكية غير مألوفة ولافتة للنظر على المشهد العراقي الداخلي ، وعلى وجه التحديد فيمايتعلق بأسلوب تعاطي القيادة الجديدة للحكومة ممثلةً في مصطفى الكاظمي مع المظاهر المنافية لسلطة الدولة وهيبتها ازاء سطوة وتغوّل الميليشيات الحزبية المدعومة من إيران ؛ بدءاً من مداهمة موقع لإطلاق الصواريخ يتبع كتائب حزب الله واعتقال 13 عنصراً من مقاتليه في أواخر الشهر الماضي ، ومرور ......





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