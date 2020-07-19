مستقبل أحفادنا الفيس بوكيون - حنان بديع

2020/07/19 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع الفيس بوك واجهة لشخصية الانسان واهتماماته بل وعبثه وجنونه للأفكار الإبداعية أسرارها الخاصة ، كما لها أيضا طرقها السهلة البسيطة التي تدق باب الفكرة خاطبة ودها لتتوالد أفكارا جديده واحدة تلو الأخرى تبدأ صغيره بسيطة ثم تنتهي كبيرة وعظيمه ..من أكثر هذه الطرق اثارة وعبقرية هو التفكير في الشيء بصورة عكسيه وهي أسهل الطرق للوصول الى فكرة ابداعيه خلاقة ، فمن المعروف والمسلم به على سبيل المثال أ ......





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