2020/07/19 | 16:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي: المبالغ المصروفة على الكهرباء ضخمة جداً ولجنة التحقيق ستكشف الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: المبالغ المصروفة على الكهرباء ضخمة جداً ولجنة التحقيق ستكشف الفساد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: المبالغ المصروفة على الكهرباء ضخمة جداً ولجنة التحقيق ستكشف الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).