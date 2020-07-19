الحكيم: هنالك مسعى سياسي لاخراج القوات الاجنبية من العراق

2020/07/19 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم تحالف عراقييون، عمار الحكيم، اليوم الاحد، ان هنالك مسعى سياسي لاخراج القوات الاجنبية من العراق عبر الحوار.وقال بيان لمكتب اعلام تحالف عراقييون، تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بحضور عدد من اعضاء الهيأة القيادية لتحالف عراقيون استقبل رئيس التحالف عمار الحكيم بمكتبه، ظهر اليوم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية، حيث ناقش اللقاء …

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