الهند تسجل أعلى ارتفاع يومي للإصابات بكورونا

2020/07/19 | 16:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت وزارة الصحة الفدرالية الهندية، اليوم الأحد، عن تسجيل 38902 إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية للحالات، لكنها أشارت إلى تراجع مؤشر الوفيات بالمرض.

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