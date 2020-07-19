سي أن أن: ترامب قدم 200 ادعاء كاذب بشأن وباء كورونا

2020/07/19 | 16:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية احصائيات جديدة بشأن اكاذيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث بينت الاحصائيات ان ترامب قدم 200 ادعاء كاذب بشأن الوباء والاحتجاجات واشياء اخرى منذ بداية شهر حزيران الماضي وحتى الخامس من شهر تموز الجاري .

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