رئاسة البرلمان: لجنة التحقيق بعقود الكهرباء لن تكون كسابقاتها  

2020/07/19 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، ان اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء لن تكون كسابقاتها.وقال بيان لمكتب الكعبي، تلقت “تقدم” نسخة منه، “اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب زارت، اليوم، مقر …

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