الداخلية: مواطنو شمال بغداد متعاونون جداً وهناك تطور مهم بملاحقة المتورطين بهجوم الطارمية

2020/07/19 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة الداخلية اخر تطورات التحقيقات وعملية ملاحقة المتورطين بمقتل آمر اللواء 59 في فرقة المشاة السادسة التابعة للجيش العراقي، علي غيدان الخزرجي في قضاء الطارمية شمالي بغداد أول من أمس فيما اوضحت طبيعة الوضع هناك أمنياً وشعبياً.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) "القوات الأمنية باتت قريبة جدا من الزمرة الإرهابية التي نفذت الهجوم الأخير في الطارمية شمال بغداد وربما سنعلن القبض على عناصرها خلال أيام".واضاف ان " مواطني مناطق شمال العاصمة متعاونون مع القوات الأمنية ولديهم ثقة بها وداعش لا يجد تعاطفاً هناك وذهب للمناطق غير المأهولة لإن تحركاته باتت مكشوفة ويبلغ عنها من قبل المواطنين أيضا".وبين ان "داعش ونتيجة عدم وجود تعاطف معه لجأ للمناطق النائية والمستنقعات والمناطق الزراعية غير المأهولة وينطلق منها لتنفيذ عمليات لإثبات الوجود وآخرها ما حدث في الطارمية".وتابع أن "المواطنين خارج المدن ايضاً لا يثقون بداعش ويبلغون بسيل من المعلومات التي تصل لدوائر الاستخبارات وبين الحين والآخر يتم القبض على قيادات بداعش وعناصر فيه وثمرة هذا التعاون توجت قبل فترة بقتل 5 من قيادات التنظيم في منطقة ابي غريب ممن تولوا مناصب في التنظيم".ورداً على المخاوف من قدرة داعش من الوصول لبغداد او تنفيذ هجمات فيها قال ان "بقايا تنظيم داعش لا تتواجد في المدن لانها لا تجد اي تعاطف شعبي وتحركاتهم مكشوفة وهذا الأمر يفسر عدم قدرته على الوصول لمراكز المدن والقيام بعمليات كما كان في السابق".ولفت الى ان "داعش ينفذ منذ فترة هجمات بين الحين والآخر في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها ، لكن ورغم ذلك نفذت القوات الامنية عملية انزال توجت بقتل والقبض على كثر من عناصر التنظيم".وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أكد ان "من نفذوا عملية الطارمية استلغوا جغرافية المنطقة لتنفيذ الهجوم وهم عبارة عن مجاميع صغيرة وفلول لتنظيم داعش ولا يمكنهم تهديد منطقة صغيرة، والحديث عن تهديدهم لبغداد غير منطقي على الاطلاق".واضاف أن "القوات الامنية حصلت على معلومات استخبارية بشأن الهجوم والعمل مستمر للوصول الى الجناة"، مبينا ان "المجاميع الارهابية شمال بغداد غير قادرة على تهديد العاصمة وهذا امر محسوم".وفي وقت سابق ، اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول مباشرة الأجهزة الأمنية بعملية البحث عن العناصر التي نفذت جريمة اغتيال الخزرجي.وقال رسول في تصريح رسمي إن"القوات الأمنية والاستخبارية باشرت عمليات البحث والتفتيش في منطقة الطارمية للقبض على العصابة "الإرهابية" التي استهدفت العميد الركن علي حميد غيدان آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة"، لافتا إلى أن" بقايا عصابات داعش "الإرهابية" تقف وراء هذا الاعتداء الإرهابي".وأضاف رسول: إننا "لن نسمح أن يكون هناك تماد من قبل بقايا داعش "الإرهابية" على الأجهزة الأمنية والمواطنين، ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنصل الى الجناة ليأخذوا جزاءهم العادل"، موضحا أن " الأجهزة الاستخبارية استهدفت قيادات لداعش".وأشار إلى أن" الطارمية منطقة زراعية كثيفة وطبيعتها الجغرافية تجعل حركة القطعات صعبة".

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف محيط السفارة الأمريكية في داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني الى بغداد، وعقده عدة لقاءات داخل المنطقة الخضراء.

وق

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الأحد (19 تموز 2020)، عن قرب إجراء تغييرات أمنية على مستوى قادة أمنيين في وزارة الداخلية، فيما نفت الوزارة، عبر المتحدث باسمها اللواء خالد المحنا، صدور أوامر عليا بإجراء تغييرات.

وقال المصدر في حديث لـ

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الأحد (19 تموز 2020)، بمقتل جندي بعد انفجار عبوة ناسفة على دوريتهم الراجلة أثناء قيامها بواجب أمني في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جندياً انقتل بعد انفجار عبوة ناسفة

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