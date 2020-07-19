لجنة التحقيق بعقود الكهرباء تطالب بتزويدها بالتعاقدات المُبرمة والشركات المنفذة لغاية تموز 2020

2020/07/19 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت لجنة التحقيق بعقود الكهرباء برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاحد (19 تموز 2020)، الوازارة بتزويدها التعاقدات المُبرمة والشركات المنفذة لغاية تموز .2020.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، زارت اليوم الاحد 19 تموز 2020 مقر وزارة الكهرباء ، حيث جرى استقبالهم من قبل الوزير ماجد مهدي الامارة والكادر المتقدم في الوزارة".

واضاف البيان أن "الكعبي فور وصوله مع لجنة التحقيق، ترأس اجتماعا موسعا جرى فيه استعراض كامل عن الانفاق الاستثماري الفعلي للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع انتاج الطاقة وتاهيل المحطات ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتاهيل محطات وخطوط نقل الطاقة ونفقات المديريات الساندة، فضلا عن الانفاق الجاري للوزارة بكافة التفاصيل ومجموع القدرات التصميمية والمفقودة للمحطات المنفذة منذ 2003 حتى اليوم".

وتابع أن "لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة اية خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزراة الكهرباء ، وانما اصل تشكيل اللجنة هي التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020 والكشف بكل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها"، لافتا الى ان "المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا اليوم " ضخمة جدا " لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من تردي وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب".

وطالبت اللجنة برئاسة "وزارة الكهرباء بإجابتها بشكل رسمي لمجموعة قضايا بينها ما يخص المحطات التوليدية والجدوى الاقتصادية لها في ظل الامكانيات المتاحة ، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والالية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والانشاء والتاهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز 2020"، فيما نوه الكعبي على ان "اللجنة ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، منهم في الخدمة الوظيفية مستمرا او خارجها و حسب ما ترتأيه اللجنة وعملها ، وضمن اطر التحقيق الرسمي ، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة او غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ، ومسببات الفساد وشخوصه ايا كانوا واينما كانوا".

ودعا رئيس اللجنة حسن الكعبي "الى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة النيابية والوزارة لكل ما من شأنه تقديم الخدمة لكل فرد عراقي من خلال كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن".

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