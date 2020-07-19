الحشد الشعبي يعلن دفن 60 متوفيا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/07/19 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلن الحشد الشعبي، الأحد (19 تموز 2020)، دفن جثامين 60 متوفياً بفيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي ...





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