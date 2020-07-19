لقاء هام جمع الحكيم ووزير الخارجية الايراني.. ماذا دار بينهما؟

2020/07/19 | 16:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، "حرص الجمهورية الاسلامية على بناء أفضل العلاقات مع العراق" خلال لقاء جمعه برئيس تيار الحكمة الوطني، السيد ...

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