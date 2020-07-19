بغداد تكشف الملفات التي سيبحثها الكاظمي بطهران والرياض

2020/07/19 | 16:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، عن الملفات التي سيبحثها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته المقبلة الى السعودية والجمهورية الا...

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