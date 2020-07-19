2020/07/19 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت جبهة الانقاذ والتنمية، برئاسة اسامة النجيفي، اليوم الاحد، عضو الهيأة السياسية للجبهة مصطفى ستار الزوبعي إثر تعرضه لفايروس كورونا.وقالت الجبهة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “بألم عميق وحزن بالغ ينعى أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية وقادة الجبهة مصطفى ستار الزوبعي عضو الهيأة السياسية للجبهة إثر تعرضه لفايروس كورونا”.واضافت، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جبهة النجيفي تنعى احد قياداتها المتوفي بـ كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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