2020/07/19 | 16:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التحقيق من وزارة الكهرباء: طلبنا إجابات رسمية وقائمة بالعقود منذ 2003 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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