رئيس الجمهورية يستقبل ظريف ويؤكد حاجة المنطقة لترسيخ الأمن الإقليمي

2020/07/19 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يجري زيارة الى بغداد تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية مع طهران، وضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، مشدداً على حرص العراق ليكون عامل استقرار ومركزاً لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة وبما يرسخ السلم والأمن الإقليمي.

بدوره، أعرب ظريف عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي، ومساندتها للعراق في مختلف الصعد، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين دول المنطقة من أجل دعم الاستقرار ومواصلة مكافحة الإرهاب.

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