تواصل الانفجارات في المنشآت الإيرانية وتفجير جديد يطال محطة للكهرباء في أصفهان

2020/07/19 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصلت ظاهرة الانفجارات والحرائق التي تطال منشآت حكومية ايرانية للإسبوع الثالث على التوالي.

وفي هذا السياق أقرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية بوقوع انفجار في محطة للكهرباء بإقليم أصفهان بوسط إيران اليوم الاحد، من دون ان يتسبب الانفجار بحدوث إصابات، فيما نقلت الوكالة عن مدير شركة الكهرباء في أصفهان قوله إن الانفجار نجم عن تلف محول في محطة الكهرباء في منطقة إسلام اباد.

وكانت الايام الماضية قد شهدت وقوع عدة انفجارات وحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية في إيران، بدأت منذ أواخر شهر حزيران الماضي.

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