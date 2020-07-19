الفتح: زيارة ظريف ستدفع العراق إلى لعب دور الوسيط بين طهران ودول الخليج

2020/07/19 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح ان زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تهدف الى ازالة بعض الشكوك بوجود فتور في العلاقات بين البلدين،

وبين القيادي في التحالف غضنفر البطيخ، ان الزيارة تهدف أيضا الى ايصال رسالة الى دول الخليج، بان طهران مستعدة لإيجاد التفاهمات، وفق وساطة عراقية، وان مكانة العراق تدفعه ان يؤدي هذا الدور، موكدا ان ليس من صالح العراق ان يكون مع اي محور ضد محور اخر.

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