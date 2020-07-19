2020/07/19 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يؤكد أهمية بذل أقصى الجهود في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يؤكد أهمية بذل أقصى الجهود في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يؤكد أهمية بذل أقصى الجهود في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).