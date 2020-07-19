عمليات بغداد تضبط عجلة تحمل مواد ممنوعة ومخدرات جنوبي العاصمة

2020/07/19 | 16:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت عمليات بغداد، الاحد، عن ضبط عجلة تحمل مواد ممنوعة بضمنها مخدرات جنوبي العاصمة.وقالت القيادة في بيان إنه تم "ضبط نوع سوناتا اصفر اللون بداخلها مواد ممنوعة"، مبينة انه "تم ضبطها من قبل اللواء السابع الفوج الاول الفرقة الثانية شرطة اتحادية مع مفارز صقر بغداد على طريق بغداد حلة".واضافت، "تم ضبط كيلو غرام من مادة الكرستال وكيلو غرام حبوب مخدرة، اضافة الى كيلو غرام من مادة الحشيشة"، لافتة الى ان "العجلة تم تسليمها الى مركز شرطة السيدية فيما تم تسليم المواد التي تم ضبطها الى مكتب مكافحة مخدرات الدورة".

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