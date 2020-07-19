2020/07/19 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يدعو أعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام الى تقديم ورقة عمل إصلاحية بشأن تطوير عمل الشبكة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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