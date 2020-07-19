بعد إيقاف لـ30 عامًا.. منفذ عرعر يعود للتبادل التجاري بين العراق والسعودية الأسبوع المقبل ومدونون يؤكدون: هذه ضربة قوية لإيران!

2020/07/19 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة : يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اخبارا شبه مؤكدة عن افتتاح معبر عرعر الحدودي البري بين العراق والمملكة العربية السعودية منتصف الأسبوع المقبل، وسط شد وتجذاب حول مايمكن ان يلعبه هذا المعبر من تطورات في الحوارات السعودية – العراقية لجذب بغداد نحو المحور العربي والتخفيف من ميول بغداد نحو المحور الإيراني […]

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