تونس أين تتجه الأوضاع بعد استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة: قيس سعيد ومناورات حزب حركة النهضة - بشير الحامدي

2020/07/19 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي لا لتكميم الأفواه لا لمصارة الحق في التعبير يسقط الانتقال الديمقراطي ويسقط كل الفوق السياسي الفاسد الحرية لفريد العليبي ـ 1 ـ الانتقال الديمقراطي ظل ومنذ حكومة الغنوشي الأولى لا يفرز غير الحكومات المولودة ميتة.اليوم عدد الحكومات أكبر من سنوات ما سميّ بالانتقال.وكلها حكومات نهضة أو لها فيها الأغلبية.طيلة التسع سنوات التي مضت النهضة تقريبا فاقت مضالمها تجاه الأغلبية م ......





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