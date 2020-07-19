الكاظمي يدعو

2020/07/19 | 17:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، أعضاء مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي والإعلامي "نبيل جاسم" الى تقديم ورقة عمل إصلاحية لتطوير عمل الشبكة.

وأعلن نبيل جاسم، الاثنين (6 تموز الجاري)، اعتذاره عن تسنم منصب رئيس شبكة الاعلام العراقي، وذلك بعد يوم واحد من تصويت مجلس امناء الشبكة على تكليفه

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقب، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والإعلامي نبيل جاسم، مؤكدا "على دعم الحكومة للإعلام الحر والمستقل في العراق، بوصفه أداة لبناء الدولة وترسيخ ثوابتها الوطنية".

وشدد الكاظمي على "ضرورة تحصين شبكة الإعلام العراقي من التأثيرات والضغوطات السياسية، لتبقى منصة إعلامية حرة في صناعة رأي عام يؤمن بوحدة العراق وبتكامل الدولة وأسسها".

وجدد دعمه لـ"عمل شبكة الإعلام العراقي، وخيارات مجلس الأمناء، داعيا أعضاء المجلس ونبيل جاسم الى تقديم ورقة عمل إصلاحية بشأن تطوير عمل شبكة الإعلام، بما يمكّنها من أداء دورها المحوري والقيام بمهامها على الوجه الأمثل".

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